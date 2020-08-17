Шамиль Газизов: Не видим оснований для обращения в РФС по поводу высказываний представителей клуба

- «Спартак» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол, - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что после получения результатов проверки на полиграфе судей Василия Казарцева и Алексея Еськова он обратился в комитет по этике РФС с просьбой «оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и арбитров».

Позже глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что высказывания владельца «Спартака» в адрес судейского корпуса могут рассмотреть на следующей неделе.