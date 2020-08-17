Твиттер «Локомотива» опубликовал фото Месси в футболке железнодорожников

В официальном твиттере «Локомотива» опубликовали фотографию капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в футболке железнодорожников.

Таким образом пресс-служба клуба отреагировала на шуточное заявление председателя совета директоров Анатолия Мещерякова о том, что он занимается переходом Месси, который «согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве».

«Ну вот, а мы сюрприз готовили», – с такой подписью было опубликовано фото Лионеля.