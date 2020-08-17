Юлиан Нагельсманн: Я играл при Тухеле, но тогда не мог представить, что сыграю против него в ЛЧ

- Я играл при Тухеле. Мне были нужны деньги - мне платили как игроку, но я был травмирован, и мне пришлось сделать выбор, чтобы финансировать свое обучение, так что у меня появилась возможность работать скаутом и анализировать соперников. Тогда я и представить себе не мог, что попаду в полуфинал Лиги чемпионов и сыграю против него, - приводит слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в ближайший вторник «ПСЖ» и «Лейпциг» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00.