Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» готов к следующему шагу в Лиге чемпионов

- После возобновления сезона мы не показывали тот футбол, в который хотели играть, но побеждать можно и при плохой игре. У игроков действительно есть воля к победе, мы голодны до побед, и я вижу это по их лицам. Мы были великолепны против «Атлетико», и теперь у нас есть шанс против «ПСЖ». Мы хотим сделать следующий шаг и готовы к этому, - приводит слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в ближайший вторник «ПСЖ» и «Лейпциг» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00.