«Манчестер Сити» установит статую Давида Сильвы у стадиона «Этихад»

Официальный сайт «Манчестер Сити» объявил, что в следующем году клуб установит статую Давида Сильвы возле стадиона «Этихад».

Об этом в личном разговоре с испанским футболистом сообщил президент «Сити» Халдун Аль-Мубарак после последний игры Давида в чемпионате Англии. Вдобавок возле одного из тренировочных полей в академии манчестерского клуба будет сделана специальная мозаика в честь Сильвы.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о том, что в 2021 году будет установлена статуя бывшего капитана команды Венсана Компани, который после завершения карьеры футболиста тренирует бельгийский «Андерлехт».

Сильва выступал за «горожан» с июля 2010 года по настоящее время. Четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лиона», в котором «Сити» 15 августа потерпел поражение со счетом 1:3 стал для него последним в составе команды, поскольку контракт 34-летнего испанца не был продлен.

Всего за десять лет Давид провел 436 матчей за «Манчестер Сити», забив 77 мячей и сделав 140 результативных передач. Он четыре раза помог команде выиграть чемпионат Англии.