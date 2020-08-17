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17 августа 20:41
автор: Виктор Шарафудинов

Никола Моро: Я выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями

Портал Transfermarkt утверждает, что трансфер хорвата из загребского «Динамо» обошелся бело-голубым в 8,5 миллионов евро.

Хорватский полузащитник Никола Моро в интервью для пресс-службы «Динамо» рассказал о том, почему он принял предложение московского клуба.

«Я выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее, – отметил 22-летний хорват. – Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нем.

Я неплохо знаю российскую премьер-лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперед в карьере.

В команде есть Тони Шунич, с которым я уже общался. Он мне много рассказывал про клуб и российскую лигу, поэтому я получил полное представление о том, куда еду. Здорово, что в команде есть человек, с которым я могу говорить на родном языке. Это поможет адаптации.

Из выступающих в российской премьер-лиге знаю Николу Влашича и Кристиана Бистровича из ЦСКА, а также Филипа Уремовича из казанского «Рубина». Со всеми ними я играл в юношеских сборных страны. Когда мне поступило предложение из «Динамо», то я связывался с ребятами. Все сказали: «Езжай, не пожалеешь!»

Никола – воспитанник загребского «Динамо». Всего Моро сыграл за хорватский клуб 114 матчей, забив десять мячей и сделав восемь результативных передач. Также в его активе 15 игр и один забитый мяч в составе молодежной сборной Хорватии.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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