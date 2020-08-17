«Спартак» объявил о назначении нового исполнительного директора

Официальный сайт московского «Спартака» объявил о назначении 33-летнего Алексея Травкина на должность исполнительного директора клуба.

Травкин имеет два высших образования. Он окончил Государственный университет управления и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Ранее работал в структурах Стройкомплекса Москвы.

С октября прошлого года по настоящее время должность исполнительного директора «Спартака» занимал Максим Власов, ранее работавший в The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music.