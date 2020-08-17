ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 21:17
автор: Виктор Шарафудинов

У «Валенсии» нет денег на зарплаты футболистов

Клуб предложил игрокам долговые расписки.

Мадридская газета AS сообщает, что у «Валенсии» нет денег для того, чтобы выплачивать футболистам зарплаты.

Клуб остался должен игрокам за вторую часть минувшего сезона. Вместо денег руководство предложило футболистам долговые расписки. При этом срок погашения по векселям наступит не раньше сентября следующего года.

Источник утверждает, что игроки «Валенсии» не согласны с таким методом решения проблемы, однако казна клуба пуста.

По итогам минувшего сезона левантийцы заняли девятое место в чемпионате Испании и не попали в еврокубки. Вдобавок серьезным ударом для «Валенсии» стали экономические последствия пандемии коронавируса. Напомним, что чемпионат Испании был возобновлен в июне после трехмесячной вынужденной паузы, и матчи заключительных 11 туров проводили без зрителей.

Испанские СМИ утверждают, что «Валенсия» в ближайшее время может быть объявлена банкротом. За команду выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

источник: AS
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хамзат Чимаев: "Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример"В России стартовали продажи флагманского сторифона TECNO CAMON 15 ProТурнир WTA в Лексингтоне: теперь без россиянокГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМедсестры массово разделись в знак протеста
«Барселона» официально объявила об уходе Сетьена с поста главного тренера
Уроженец Сантандера проработал в каталонском клубе всего лишь семь месяцев.
17.08.2020 21:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
У «Валенсии» нет денег на зарплаты футболистов
Клуб предложил игрокам долговые расписки.
17.08.2020 21:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» объявил о назначении нового исполнительного директора
Алексей Травкин сменил Максима Власова.
17.08.2020 20:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Интер» – «Шахтер». Составы команд на полуфинал Лиги Европы
Матч в Дюссельдорфе начнется в 22:00 по московскому времени.
17.08.2020 20:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Никола Моро: Я выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями
Портал Transfermarkt утверждает, что трансфер хорвата из загребского «Динамо» обошелся бело-голубым в 8,5 миллионов евро.
17.08.2020 20:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Влашич может перейти из ЦСКА в «Наполи» за 30 миллионов евро
Хорват выступает за армейцев с августа 2018 года.
17.08.2020 20:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Анатолий Мещеряков: Общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к Миранчуку
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах с «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.
17.08.2020 19:58
Футбол
«Манчестер Сити» установит статую Давида Сильвы у стадиона «Этихад»
Испанский полузащитник отыграл десять сезонов в составе «горожан».
17.08.2020 19:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» готов к следующему шагу в Лиге чемпионов
Главный тренер «Лейпцига» поделился ожиданиями о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».
17.08.2020 19:37
Футбол
Юлиан Нагельсманн: Я играл при Тухеле, но тогда не мог представить, что сыграю против него в ЛЧ
Главный тренер «Лейпцига» рассказал, почему решил завершить карьеру игрока.
17.08.2020 19:32
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика