У «Валенсии» нет денег на зарплаты футболистов

Мадридская газета AS сообщает, что у «Валенсии» нет денег для того, чтобы выплачивать футболистам зарплаты.

Клуб остался должен игрокам за вторую часть минувшего сезона. Вместо денег руководство предложило футболистам долговые расписки. При этом срок погашения по векселям наступит не раньше сентября следующего года.

Источник утверждает, что игроки «Валенсии» не согласны с таким методом решения проблемы, однако казна клуба пуста.

По итогам минувшего сезона левантийцы заняли девятое место в чемпионате Испании и не попали в еврокубки. Вдобавок серьезным ударом для «Валенсии» стали экономические последствия пандемии коронавируса. Напомним, что чемпионат Испании был возобновлен в июне после трехмесячной вынужденной паузы, и матчи заключительных 11 туров проводили без зрителей.

Испанские СМИ утверждают, что «Валенсия» в ближайшее время может быть объявлена банкротом. За команду выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.