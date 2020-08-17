Алексею Миранчуку не предложат в «Аталанте» зарплату более двух миллионов евро за сезон

Скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал при каких условиях Алексей Миранчук может перейти в итальянскую «Аталанту».

«99 процентов, что Миранчук окажется в «Аталанте», если, конечно, сойдутся по цене, – отметил Великих в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Но тут есть нюанс. В команде из Бергамо есть потолок зарплат, где самую большую получает капитан Алехандро Гомес. Это около 2 миллионов евро.

Не знаю, сколько получает Миранчук в «Локомотиве», поэтому главный вопрос к Алексею – захочет ли он на первых порах зарабатывать меньше, чем в России? Но по спортивной составляющей Миранчук идеально впишется в систему игры «Аталанты».

Является ли 15 миллионов евро адекватной ценой за Миранчука? Эта цифра – реальная. Единственный фактор, на который клубы из Италии постоянно давят – отсутствие паспорта ЕС. Без него Миранчук должен конкурировать с футболистами из Латинской Америки или Африки, у которых также нет паспортов Евросоюза. Это означает, что Алексей должен обладать более выгодным набором умений, нежели оппоненты.

Еще один фактор – отсутствие позитивных примеров адаптации российских футболистов в европейских чемпионатах. Даже пример Головина в массовом восприятии остается как переход российского футболиста в российский клуб. Если Миранчук перейдет и отлично заиграет в серии А, то это станет первой ласточкой для еще большего интереса итальянских клубов к российскому рынку».