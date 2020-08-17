Норвежский защитник Страндберг может вернуться в «Урал»

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил в твиттере о том, что норвежский защитник Стефан Страндберг может вернуться в чемпионат России.

Скира утверждает, что 30-летний футболист уже договорился о контракте с екатеринбургским «Уралом», за который Страндберг выступал на правах аренды из «Краснодара» с января по июнь минувшего года.

После завершения сезона-2018/19 норвежец стал свободным агентом после завершения контракта с краснодарским клубом. В декабре Стефан стал игроком итальянского клуба «Трапани», после чего сыграл в серии B 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.

В прошлом Страндберг сыграл 13 матчей за «Урал», а также провел 29 встреч в составе «Краснодара», отметившись одной результативной передачей.