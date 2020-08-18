Лаутаро Мартинес: Это была невероятная ночь

- Это была невероятная ночь, о которой мы мечтали. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз так хорошо играл. В полуфинале мы доказали, что «Интер» готов к великим вещам. Мы готовы к финалу.

«Севилья» - очень сильная команда, мы постараемся отдохнуть в течение следующих нескольких дней и подготовиться к этому особому матчу, о котором мы мечтали. Надеемся, что все пойдет хорошо, и «Интер» увезет трофей домой, - приводит слова Мартинеса Football Italia.

«Интер» вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче турнира 21 августа команда Антонио Конте сыграет в Кельне с «Севильей». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Интер» выигрывал трофей в 1991, 1994 и 1998 годах, а также уступил немецкому «Шальке» в финале Лиги Европы сезона-1996/97.