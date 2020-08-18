ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 06:30
автор: Артур Гичунцев

«Колорадо» разгромил «Аризону», Ничушкин и Задоров очков не набрали

Встреча прошла в Эдмонтоне.

Четвертый матч серии плей-офф НХЛ «Аризона» – «Колорадо» завершился разгромной победой «Эвеланш» – 7:1.

В составе победителей дубль оформил Назем Кадри. Также отличились Мэттью Ньето, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Калверт и Микко Рантанен. Единственную шайбу «Койотис» забросил Джейкоб Чикран.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут и 4 секунды. В его активе один бросок по воротам и двухминутное удаление.

Еще один хоккеист из России – защитник «Эвеланш» Никита Задоров сыграл 15 минут и 11 секунд. У него один бросок по воротам, четыре силовых приема, удаление и показатель полезности «+1».

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 19 августа.

НХЛ. Плей-офф

Четвертый матч

«Аризона» – «Колорадо» – 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Голы: Ньето (Калверт, Белльмар), 14:07 – 0:1; Кадри (Ландеског, Рантанен), 16:07 – 0:2; Кадри (Маккиннон, Макар), 19:39 – 0:3; Донской (Бураковски, Кадри), 31:37 – 0:4; Чикран (Истерли, Хиностроза), 33:31 – 1:4; Макар, 40:19 – 1:5; Калверт (Маккиннон, Грейвз), 42:57 – 1:6; Рантанен (Джонсон, Ландеског), 56:24 – 1:7

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Что нужно знать, чтобы слить бензин из автомобиля?ФНЛ. «Оренбург» - единоличный лидерXiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовМедсестры массово разделись в знак протестаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Фарфан получил четыре предложения от клубов MLS
Ранее он покинул «Локомотив».
18.08.2020 06:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Колорадо» разгромил «Аризону», Ничушкин и Задоров очков не набрали
Встреча прошла в Эдмонтоне.
18.08.2020 06:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Антонио Конте: Давайте насладимся этим вечером, а завтра подумаем о «Севилье»
Главный тренер «Интера» прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Лиги Европы с «Шахтером» (5:0).
18.08.2020 01:26
Футбол
Николо Барелла: Показали, что «Интер» может играть в хороший футбол
Полузащитник «Интера» поделился эмоциями после победы над «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 5:0.
18.08.2020 01:10
Футбол
Луиш Каштру: После второго гола «Интера» мы просто развалились
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги полуфинального матча Лиги Европы с «Интером» (0:5).
18.08.2020 00:44
Футбол
Антонио Конте: «Интер» обыграл очень сильную команду, не обманывайтесь результатом
Главный тренер «Интера» подвел итоги полуфинального матча Лиги Европы с «Шахтером» (5:0).
18.08.2020 00:31
Футбол
Лаутаро Мартинес: Это была невероятная ночь
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы над «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 5:0.
18.08.2020 00:17
Футбол
Лукаку первым в истории Лиги Европы забил в десяти матчах подряд
В понедельник «Интер» разгромил «Шахтер» в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 5:0.
17.08.2020 23:58
Футбол
«Интер» разгромил «Шахтер» и стал первым с 1999 года итальянским финалистом Лиги Европы
В решающем матче миланский клуб сыграет с «Севильей».
17.08.2020 23:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Норвежский защитник Страндберг может вернуться в «Урал»
В минувшем сезоне бывший футболист екатеринбургского клуба и «Краснодара» играл в итальянской серии B.
17.08.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика