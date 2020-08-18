«Колорадо» разгромил «Аризону», Ничушкин и Задоров очков не набрали

Четвертый матч серии плей-офф НХЛ «Аризона» – «Колорадо» завершился разгромной победой «Эвеланш» – 7:1.

В составе победителей дубль оформил Назем Кадри. Также отличились Мэттью Ньето, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Калверт и Микко Рантанен. Единственную шайбу «Койотис» забросил Джейкоб Чикран.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут и 4 секунды. В его активе один бросок по воротам и двухминутное удаление.

Еще один хоккеист из России – защитник «Эвеланш» Никита Задоров сыграл 15 минут и 11 секунд. У него один бросок по воротам, четыре силовых приема, удаление и показатель полезности «+1».

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 19 августа.