Фарфан получил четыре предложения из MLS

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан ведет переговоры о переезде в MLS.

Как сообщает AS, 35-летний игрок получил четыре предложения. За него ведут борьбу «Нью-Йорк Сити», «Интер Майами», «Портленд Тимберз» и «Монреаль Импакт».

Отмечается, что сейчас футболист находится на родину и поддерживает форму на базе национальной сборной.

Напомним, Фарфан перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Из-за травмы колена, полученной в сентябре 2019 года, Фарфан пропустил почти целый год. Нападающий принял участие в двух матча «Локо» в июле и забил один гол.