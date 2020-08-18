Дмитрий Кириченко: Только матч с «Зенитом» покажет, на что сейчас способен ЦСКА

Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался перед матчем против «Зенита» в третьем туре РПЛ.

«Зенит» в этой паре – однозначный фаворит, как, впрочем, и во всем чемпионате, поскольку команда и по составу, и по игре превосходит остальных участников.

Да, армейцы тоже хорошо начали сезон, выиграли оба матча. Но все-таки у «Зенита» посложнее были игры – обе на выезде, а во втором случае еще и с таким сильным коллективом, как «Ростов». Тогда как ЦСКА играл дома с «Тамбовом» (2:1), а гостевую игру с «Химками» (2:0) за МКАД можно только формально назвать выездом.

И в обеих встречах команда должна была выигрывать на классе, что и было сделано. Только матч с «Зенитом» покажет, на что сейчас реально способен ЦСКА», – цитирует Кириченко газета «Известия».

Напомним, матч состоится 19 августа и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20.00 мск.