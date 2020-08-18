В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау провел встречу с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

«Да, я действительно общался с ним», – сказал функционер, чьи слова приводит Sport.es.

Ранее сообщалось, что Куман оставит национальную команду и подпишет с «Барсой» трехлетний контракт.

До прихода в сборную Нидерландов он работал с такими клубами как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что специалист также играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.