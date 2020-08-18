ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 08:46
автор: Артур Гичунцев

Венгер предложил свои услуги сборной Нидерландов

Француз решил вернуться к профессиональной деятельности.

Как сообщает Daily Mail, бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Рональда Кумана в сборной Нидерландов.

Согласно источнику, специалист вышел на связь с руководством футбольной ассоциации и предложил свои услуги.

Ранее сообщалось, что Куман прилетел в Барселону и провел переговоры с каталонским клубом. Ожидается, что он оставит сборную и вернется на «Камп Ноу».

Что касается Венгера, то после ухода из лондонского клуба, где он проработал 22 года, специалист занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Каммано стал игроком «Локомотива»Проблемный автомобиль: так ли безопасно использовать каршеринговые автомобили?«Яндекс» обновил рекорд на биржеРоссиянка с самыми длинными ногами в мире: кем она оказаласьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветы
Источник: Бывший защитник «Краснодара» Страндберг перейдет в «Урал»
Он играл за клуб из Екатеринбурга на правах аренды.
18.08.2020 09:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владимир Стогниенко: Матч Россия – Испания – лучший репортаж в моей жизни
Команда Станислава Черчесова прошла в четвертьфинал благодаря сэйву Игоря Акинфеева.
18.08.2020 09:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Гвардиолы: Возвращение в «Барселону» невозможно
Ранее клуб уволил Кике Сетьена.
18.08.2020 09:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Венгер предложил свои услуги сборной Нидерландов
Француз решил вернуться к профессиональной деятельности.
18.08.2020 08:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом
Ранее клуб уволил испанца Кике Сетьена.
18.08.2020 08:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лукаку, Мартинес и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Примечательно, что португалец уже завершил борьбу за трофей.
18.08.2020 07:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Кириченко: Только матч с «Зенитом» покажет, на что сейчас способен ЦСКА
Встреча состоится 19 августа.
18.08.2020 07:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фарфан получил четыре предложения из MLS
Ранее он покинул «Локомотив».
18.08.2020 06:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Колорадо» разгромил «Аризону», Ничушкин и Задоров очков не набрали
Встреча прошла в Эдмонтоне.
18.08.2020 06:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Антонио Конте: Давайте насладимся этим вечером, а завтра подумаем о «Севилье»
Главный тренер «Интера» прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Лиги Европы с «Шахтером» (5:0).
18.08.2020 01:26
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика