Венгер предложил свои услуги сборной Нидерландов

Как сообщает Daily Mail, бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Рональда Кумана в сборной Нидерландов.

Согласно источнику, специалист вышел на связь с руководством футбольной ассоциации и предложил свои услуги.

Ранее сообщалось, что Куман прилетел в Барселону и провел переговоры с каталонским клубом. Ожидается, что он оставит сборную и вернется на «Камп Ноу».

Что касается Венгера, то после ухода из лондонского клуба, где он проработал 22 года, специалист занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.