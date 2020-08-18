Владимир Стогниенко: Матч Россия – Испания – лучший репортаж в моей жизни

Российский комментатор Владимир Стогниенко назвал лучший репортаж в своей карьере.

По его словам, это матч 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией. Встреча завершилась в пользу национальной команды, которая обыграла «красную фурию» в серии пенальти – 4:3. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

«Я вырвал себе глотку, когда Акинфеев отбил пенальти. Матч Россия – Египет, например, вообще не вспоминаю. А вот Россия – Испания, думаю, был лучший репортаж в моей жизни.

Когда 120 минут на поле ничего не происходило… Думаю, если бы был молодой – просто не вытянул бы этот репортаж, он был очень тяжелый.

Кажется, лучше не комментировал с профессиональной точки зрения никогда. Голос тогда сорвал, четыре дня не мог разговаривать. Вышел со стадиона и сразу написал своему лору: «К вам еду». А он отвечает: «Ну я слышал, я тебя жду», – цитирует Стогниенко «Реальное время».