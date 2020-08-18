СМИ: Бывший тренер «Аякса» станет ассистентом Кумана в «Барселоне»

Голландский специалист Альфред Схредер, уволенный этим летом из немецкого «Хоффенхайма», продолжит карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Voetbal International, Рональд Куман уже пригласил его на «Камп Ноу». В ближайшее время тренер отправится в Каталонию.

Отметим, что Схредер также работал в «Аяксе» и помог команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Куман подпишет с клубом из Испании трехлетнее соглашение. Ради работы в «Барсе» он оставит должность главного тренера сборной Нидерландов.