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18 августа 11:05
автор: Артур Гичунцев

Игуаин готов рассмотреть предложения от клубов MLS

Ранее сообщалось, что аргентинец выставлен на трансфер.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не против переезда в MLS.

«Многие едут туда. Не знаю, посмотрим. Время покажет.

24 августа я вернусь в расположение команды и начну тренироваться. Конечно, при новом тренере все будет иначе. Придется подстраиваться», – цитирует Игуаина Fox Sports.

Напомним, футболист выступает за «Ювентус» с июля 2016 года. Он перешел из «Наполи» за 90 миллионов евро. С тех пор форвард отыграл 149 матчей, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.

В составе туринцев он стал трехкратным чемпионом Италии. Его контракт истекает в июне 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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