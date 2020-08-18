СМИ: Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

Голландский специалист Луи ван Гал попал в сферу интересов Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), о чем информирует AD.

Согласно источнику, нынешний коуч национальной сборной Рональд Куман продолжит карьеру в «Барселоне», а 69-летний ван Гал является одним из кандидатов на эту должность.

Примечательно, что ранее специалист объявил о завершении карьеры, однако, как пишет источник, он с радостью вернется в сборную.

Ван Гал известен по работе с «Аяксом», «Барселоной», АЗ, «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Он становился четырехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.

Сборную Нидерландов он тренировал дважды: с 2000 по 2002 год, а также с 2012 по 2014 год.