Шамиль Газизов: Кокорин вернулся к тренировкам и, возможно, попадет в заявку на матч с «Уфой»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин имеет шанс попасть в заявку команды на матч с «Уфой».

Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«Конечно, есть определенное чувство и волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Битва будет серьезная. «Уфа» — неуступчивый соперник, команда с характером.

Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам», - цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» этим летом. Из-за травмы форвард пропустил матчи первых двух туров против «Сочи» (2:2) и «Ахмата» (2:0).