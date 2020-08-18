Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян оставил запись в соцсети о трансферных планах московского ЦСКА.

«Ведется активнейший поиск защитника. Клуб интересовался Виктором Нельссоном из «Копенгагена», игравшим в четвертьфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Переговоры велись, но убедить Нельссона оказалось невозможно: он уже имеет предложение из Англии.

Параллельно – в сумме около трех недель – ЦСКА контактирует с Бруно Фуксом из «Интернасионаля». Эти переговоры близки к завершению. По крайней мере, с клубом осталось согласовать детали, проблема есть в агенте, но переговоры в разгаре. Еще остались вопросы, но ЦСКА в процессе их решения.

После сделки по защитнику армейцы бросят силы на покупку опорного хавбека. Это третья цель на трансферное окно», – сообщил Арустамян.