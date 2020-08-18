Гогуа признан лучшим игроком «Ротора» в матче с «Динамо»

Примечательно, что Гогуа, который играет за волгоградцев на правах аренды, признан лучшим игроком матча второй раз подряд.

Седрик Гогуа – лучший игрок матча #ДинамоРотор по мнению болельщиков! Ивуарийский защитник набирает наибольшее количество голосов уже второй раз подряд. В тройку лидеров также вошли Александр Довбня и Антон Пискунов! #ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/k0NmTymXbZ

Ивуариец набрал 52% голосов и опередил Александра Довбню (23%) и Антона Пискунова (16%), сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики «Ротора» признали защитника Седрика Гогуа лучшим игроком своей команды по итогам матча второго тура РПЛ против «Динамо».

Напомним, «Динамо» и «Ротор» сыграли вничью во втором туре РПЛ со счетом 0:0. Для волгоградского клуба это очко стало первым в сезоне, он занимает 15-е место в турнирной таблице.

В третьем туре «Ротор» сыграет в гостях против «Ахмата». Встреча состоится 19 августа и начнется в 18:00 мск.