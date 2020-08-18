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18 августа 13:05
автор: Юрий Нечаев

Гогуа признан лучшим игроком «Ротора» в матче с «Динамо»

Волгоградцы набрали первое очко после возвращения в РПЛ.

Болельщики «Ротора» признали защитника Седрика Гогуа лучшим игроком своей команды по итогам матча второго тура РПЛ против «Динамо».

Ивуариец набрал 52% голосов и опередил Александра Довбню (23%) и Антона Пискунова (16%), сообщает пресс-служба клуба.

Примечательно, что Гогуа, который играет за волгоградцев на правах аренды, признан лучшим игроком матча второй раз подряд.

Напомним, «Динамо» и «Ротор» сыграли вничью во втором туре РПЛ со счетом 0:0. Для волгоградского клуба это очко стало первым в сезоне, он занимает 15-е место в турнирной таблице.

В третьем туре «Ротор» сыграет в гостях против «Ахмата». Встреча состоится 19 августа и начнется в 18:00 мск.

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