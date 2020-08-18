Гогуа признан лучшим игроком «Ротора» в матче с «Динамо»

Болельщики «Ротора» признали защитника Седрика Гогуа лучшим игроком своей команды по итогам матча второго тура РПЛ против «Динамо».
Ивуариец набрал 52% голосов и опередил Александра Довбню (23%) и Антона Пискунова (16%), сообщает пресс-служба клуба.
Седрик Гогуа – лучший игрок матча #ДинамоРотор по мнению болельщиков!— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 17, 2020
Ивуарийский защитник набирает наибольшее количество голосов уже второй раз подряд.
В тройку лидеров также вошли Александр Довбня и Антон Пискунов!#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/k0NmTymXbZ
Примечательно, что Гогуа, который играет за волгоградцев на правах аренды, признан лучшим игроком матча второй раз подряд.