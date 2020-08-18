Полузащитник «Динамо» Кардозу перешел в «Белененсеш» на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу проведет следующий сезон в аренде в «Белененсеше».

Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

↪️ Мигель Кардозу проведёт сезон в «Белененсеше»



Полузащитник «Динамо» продолжит выступление в этом сезоне за лиссабонский «Белененсеш» на правах аренды.



Удачи, Мигель! 💪#Кардозу pic.twitter.com/65PadoobNG — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 18, 2020

Португалец перебрался в «Динамо» в 2018 году. За это время 26-летний полузащитник сыграл за московский клуб 23 матча и забил четыре гола.