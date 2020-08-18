Георгий Мелкадзе: «Ахмат» может выиграть Кубок России

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», рассказал, как состоялся его переезд в Грозный.

«Позвонили и предложили поиграть в «Ахмате», решить задачу. Я, конечно, не сразу согласился, потому что предложений очень много было. Потом посмотрел по составу, по условиям, и выбрал все-таки «Ахмат».

Общался с Шелией. Процентов 30 сыграл он в моём переходе. Я многих здесь знаю, против всех, практически, играл. Влился в команду хорошо, приняли очень тепло.

Если судить по составу, то в еврокубки попасть можем и выиграть Кубок России. Очень хороший состав, тренер. Какие тренировки здесь в плане физической нагрузки – мне таких не доводилось видеть», – сказал футболист клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне 23-летний Мелкадзе, выступавший на правах аренды за «Тамбов», провел 23 матча, забил семь голов и отдал три голевых паса.