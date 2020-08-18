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18 августа 15:11
автор: Юрий Нечаев

В РФС прошел обучающий семинар по изменениям в правилах футбола и протоколе VAR

Команды РПЛ все чаще бывают недовольны работой арбитров.

Российский футбольный союз (РФС) провел обучающий семинар по изменениям в правилах футбола и протоколе VAR.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках семинара член Судейского комитета Сергей Мацюра рассказал о ключевых изменениях и уточнениях в Правила игры, которые с нового сезона действуют в российском футболе.

Глава Cудейского комитета Виктор Кашшаи сообщил об организационных изменениях в судейском корпусе, а руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин объясняет протокол и принципы работы данной системы.

Напомним, в чемпионате России-2020/21 сыграно всего два тура, но, при этом, разразилось несколько громких судейских скандалов.

18 и 19 августа пройдут матчи третьего тура РПЛ.

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