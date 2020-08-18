Шайбеков стал новым генеральным директором «Уфы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, ранее занимавший пост председателя попечительского совета, рассказал об изменениях в руководстве клуба.

«Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков, я - председателем совета директоров. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым (главой Башкирии). Новых кадровых изменений не ожидается», - цитирует Мурзагулова ТАСС.

После двух сыгранных туров в чемпионате России-2020/21 «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав три очка.

Завтра команда Вадима Евсеева на своем поле примет «Спартак».