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18 августа 15:45
автор: Юрий Нечаев

Шайбеков стал новым генеральным директором «Уфы»

Бывший генеральный директор уфимцев перешел в «Спартак».

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, ранее занимавший пост председателя попечительского совета, рассказал об изменениях в руководстве клуба.

«Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков, я - председателем совета директоров. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым (главой Башкирии). Новых кадровых изменений не ожидается», - цитирует Мурзагулова ТАСС.

После двух сыгранных туров в чемпионате России-2020/21 «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав три очка.

Завтра команда Вадима Евсеева на своем поле примет «Спартак».

источник: ТАСС
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