«Спартак» отправился в Уфу без Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не полетел со своей командой на матч третьего тура РПЛ против «Уфы».
«Руководить командой будет Андреас Хинкель. Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины», - сообщает клуб на своем официальном сайте.
Следующая остановка – Республика Башкортостан ✈️#УфаСпартак pic.twitter.com/qD3dPpEFOI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 18, 2020
Напомним, Тедеско пропустил и предыдущий матч красно-белых, в котором москвичи дома обыграли «Ахмат» 2:0.