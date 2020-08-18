«Спартак» отправился в Уфу без Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не полетел со своей командой на матч третьего тура РПЛ против «Уфы».

«Руководить командой будет Андреас Хинкель. Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины», - сообщает клуб на своем официальном сайте.

Напомним, Тедеско пропустил и предыдущий матч красно-белых, в котором москвичи дома обыграли «Ахмат» 2:0.