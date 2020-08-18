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18 августа 15:58
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» отправился в Уфу без Тедеско

Сегодня стартует третий тур РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не полетел со своей командой на матч третьего тура РПЛ против «Уфы».

«Руководить командой будет Андреас Хинкель. Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины», - сообщает клуб на своем официальном сайте.

Напомним, Тедеско пропустил и предыдущий матч красно-белых, в котором москвичи дома обыграли «Ахмат» 2:0.

Спартаковцы в двух матчах набрали четыре очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Уфимцы - восьмые (три очка).

Встреча «Уфа» - «Спартак» состоится завтра и начнется в 16:00 мск.

источник: ФК «Спартак»
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