Сергей Юран: Не считаю, что РФС должен как-то разбирать мои слова в адрес «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран опроверг информацию о том, что его вызывали в РФС по поводу скандальных высказываний в адрес «Спартака».

«Не могу понять, откуда вы берете эту информацию. Никто меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? При чем тут РФС? Не знаю, какие ко мне претензии. Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Не считаю, что РФС должен это как то разбирать», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне пробились в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего Юран был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Юран данную информацию опроверг и заявил, что за его увольнением стоит генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Также тренер намекнул, что в следующем сезоне «Химки» и «Уфа» могут «сдать» игры красно-белым.