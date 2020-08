Нападающий «Интера» Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Лиги Европы по итогам прошедшей недели.

Форвард опередил своего партнера по команду Ромело Лукаку, а также Бруно Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» и Буну из «Севильи».

Lautaro Martínez picks up the award after his dominant display! 🔥🔥🔥



🌟 Lautaro Martínez

🔸 Yassine Bounou

🔸 Bruno Fernandes

🔸 Romelu Lukaku