«Сочи» - «Рубин». Стартовые составы команд

«Сочи» и «Рубин» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.

После двух туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе два очка. «Рубин» - десятый (одно).

Встреча начнется в 18:00 мск.