«Сочи» - «Рубин». Стартовые составы команд

«Сочи» и «Рубин» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Бурмистров, Полох, Жоаузинью.
Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфель, Бегич, Уремович, Йевтич, Абильдгор, Давиташвили, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Медеведев, Ив.Коновалов, Зотов, Иг.Коновалов, Макаров, Могилевец, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.
✍️ Стартовые составы команд на матч #СочиРубин#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/WerQJFRmNZ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020