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18 августа 17:00
автор: Юрий Нечаев

«Сочи» - «Рубин». Стартовые составы команд

Сегодня стартует третий тур чемпионата России.

«Сочи» и «Рубин» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Бурмистров, Полох, Жоаузинью.
Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфель, Бегич, Уремович, Йевтич, Абильдгор, Давиташвили, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Медеведев, Ив.Коновалов, Зотов, Иг.Коновалов, Макаров, Могилевец, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.

После двух туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе два очка. «Рубин» - десятый (одно).

Встреча начнется в 18:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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