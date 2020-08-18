Жоау Мариу: Мне понравился год, проведенный в России

Полузащитник Жоау Мариу с теплотой вспоминает время, проведенное в России.

«Я был удивлен. Русские — приветливые и очень внимательные люди. Москва — отличный город. Мне понравился этот год в России: замечательные люди, хорошая лига, мы выступали в ЛЧ.

Были проблемы с адаптацией. Чтобы вести полноценную жизнь, нужно говорить по-русски, иначе общение становится сложным. Тем не менее, этот год стал положительным опытом для меня», — цитирует Мариу AS.

Напомним, права на португальца принадлежат «Интеру». С августа 2019 года он выступал за «Локомотив» на правах аренды. В составе московского клуба полузащитник провел 22 матча, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

«Локомотив» мог выкупить контракт игрока у миланского клуба, но принял решение этого не делать.