Бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели назначена на финальный матч Лиги Европы.

Помогать ему будут лайнсмены Марко Дикс и Хессель Стегстра, ассистент главного арбитра - грек Анастасиос Сидирополус, сообщает официальный сайт УЕФА.

За работу системы VAR отвечает Йохем Кампхюйс, ассистировать ему будут Кевин Блум и поляк Павел Гиль.

🇳🇱 Dutchman Danny Makkelie will take charge of Friday’s #UELfinal in Cologne.