«Тамбов» - «Химки». Стартовые составы команд

«Тамбов» и «Химки» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.
Стартовый состав матча #ТамбовХимки 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/EuvWTcHHPb— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020