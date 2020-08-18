«Тамбов» - «Химки». Стартовые составы команд

Каналы «Матча!» покажут отборочные игры к ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в зоне КОНМЕБОЛ. Федеральный канал «Матч ТВ», а также тематические каналы «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол! 3» покажут все 90 встреч с участием 10 южноамериканских команд, которые поспорят за 4 прямые путевки в Катар.