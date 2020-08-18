Джо Харт: Я готов вернуться на свой прежний уровень в «Тоттенхэме»

– Во-первых, я просто хочу поблагодарить клуб за то, что что-то увидел во мне. От этого никуда не деться – последние пару лет были трудные для меня на футбольном поле, но сейчас я чувствую, что могу еще дать так много своей новой команде. Я готов к давлению и готов вернуться на свой прежний уровень, – цитирует Харта пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, что сегодня, 18 августа, лондонский клуб объявил о переходе Харта. Контракт голкипера со «шпорами» рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне 33-летний голкипер провел в составе «Бернли», сыграв в трех матчах и пропустив семь голов.