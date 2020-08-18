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18 августа 18:25
автор: Владислав Корегин

Фабиньо: Клопп просит меня чаще бить по воротам с дальней дистанции

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о том, что от него требует главный тренер команды Юрген Клопп.

– Он всегда говорит о том, что я должен бить по воротам чаще, потому что у меня есть это качество. Я знаю, что могу это сделать, мне нужно больше стараться в играх. Иногда у меня есть возможность выполнить дальний удар, но я этого не делаю, предпочитая отдать пас, – цитирует Фабиньо клубная пресс-служба «мерсисайдцев».

26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он отметился двумя мячами, забитыми с дальней дистанции – в играх против «Манчестер Сити» (3:1) и «Кристал Пэлас» (4:0).

источник: ФК «Ливерпуль»
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