Фабиньо: Клопп просит меня чаще бить по воротам с дальней дистанции

– Он всегда говорит о том, что я должен бить по воротам чаще, потому что у меня есть это качество. Я знаю, что могу это сделать, мне нужно больше стараться в играх. Иногда у меня есть возможность выполнить дальний удар, но я этого не делаю, предпочитая отдать пас, – цитирует Фабиньо клубная пресс-служба «мерсисайдцев».

26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он отметился двумя мячами, забитыми с дальней дистанции – в играх против «Манчестер Сити» (3:1) и «Кристал Пэлас» (4:0).