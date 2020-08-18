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18 августа 18:50
автор: Владислав Корегин

«Лидс» интересуется Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Evening Standart, в услугах 26-летнего бельгийца заинтересован новичок Английской Премьер-лиги – «Лидс». Отмечается, что сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.

Батшуайи выступает за «Челси» с лета 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Марсель», «Валенсию», «Кристал Пэлас» и «Стандард».

В составе сборной Бельгии форвард сыграл в 29 встречах (16 голов).

источник: Evening Standard
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