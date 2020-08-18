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18 августа 19:02
автор: Владислав Корегин

«Краснодар» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Матч состоится сегодня на стадионе «Краснодар» в 20:00 по московскому времени.

«Краснодар» и «Арсенал» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Сорокин, Смольников, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон, Кутовой, Сулейманов.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Денисов, К.Комбаров, Костадинов, Горбатенко, Ковалев, Чаушич, Лесовой, Луценко.
Запасные: Шамов, Довбня, Григалава, Хагуш, Бурлак, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.

Отметим, что после двух туров краснодарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав три очка. «Арсенал» идет десятой строчке (1 очко).

источник: «Советский спорт»
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