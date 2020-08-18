«Краснодар» - «Арсенал». Стартовые составы команд

«Краснодар» и «Арсенал» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Сорокин, Смольников, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон, Кутовой, Сулейманов.

Старт сегодня без сюрпризов, а вот в запасе сразу два 😉👇



Запасные: Синицын (В), Городов (В), Сорокин, Смольников, Вильена, Камболов, Мацукатов, Классон, Сулейманов, Кутовой.#КраснодарАрсенал #ВпередБыки pic.twitter.com/rxzsKfR7Ia — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 18, 2020

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Денисов, К.Комбаров, Костадинов, Горбатенко, Ковалев, Чаушич, Лесовой, Луценко.

Запасные: Шамов, Довбня, Григалава, Хагуш, Бурлак, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.

🏹🛡Стартовый состав оружейников на игру с «Краснодаром»: pic.twitter.com/kbhW9By1j5 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 18, 2020

Отметим, что после двух туров краснодарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав три очка. «Арсенал» идет десятой строчке (1 очко).