«Краснодар» - «Арсенал». Стартовые составы команд

«Краснодар» и «Арсенал» объявили составы на матч третьего тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Сорокин, Смольников, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон, Кутовой, Сулейманов.
Старт сегодня без сюрпризов, а вот в запасе сразу два 😉👇— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 18, 2020
Запасные: Синицын (В), Городов (В), Сорокин, Смольников, Вильена, Камболов, Мацукатов, Классон, Сулейманов, Кутовой.#КраснодарАрсенал #ВпередБыки pic.twitter.com/rxzsKfR7Ia
«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Денисов, К.Комбаров, Костадинов, Горбатенко, Ковалев, Чаушич, Лесовой, Луценко.
Запасные: Шамов, Довбня, Григалава, Хагуш, Бурлак, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.
🏹🛡Стартовый состав оружейников на игру с «Краснодаром»: pic.twitter.com/kbhW9By1j5— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 18, 2020
Отметим, что после двух туров краснодарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав три очка. «Арсенал» идет десятой строчке (1 очко).