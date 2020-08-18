Юрий Семин: Не скажу, что от судей страдает только «Спартак»

– Думаю, в РФС примут определенные правильные решения в отношении судейской проблемы. Но я не стал бы говорить, что от судей страдает только «Спартак». Первые туры показали, что много ошибок допускаются даже не в самых спорных эпизодах. В любом случае, я надеюсь, что должно все наладиться, – цитирует Семина «РБ-Спорт».

Отметим, что в первых двух турах нового сезона РПЛ недовольство судейскими решениями высказывали «Спартак» и «Рубин» в матчах с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (0:2) соответственно. Встречи обслуживали арбитры Василий Казарцев и Сергей Иванов.