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18 августа 19:54
автор: Юрий Нечаев

«Сочи» одержал волевую победу над «Рубином»

Сегодня стартовал третий тур чемпионата России.

«Сочи» на своем поле обыграл «Рубин» в третьем туре чемпионата России со счетом 3:2.

Защитник хозяев Миха Мевля открыл счет на 44-й минуте. Во втором тайме точные удары Ивана Игнатьева (с пенальти, 68-я) и Дениса Макарова (76-я) вывели гостей вперед, но удержать преимущество им не удалось. На 85-й минуте Кристиан Нобоа восстановил равновесие, а на 90-й Иван Миладинович принес хозяевам победу.

Сочинский клуб набрал пять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Казанцы - 11-е (одно очко).

22 августа обе команды сыграют на выезде. «Сочи» встретится с «Ротором», а «Рубин» - с ЦСКА.

Чемпионат России
РПЛ
Третий тур

«Сочи» - «Рубин» (Казань) - 3:2 (1:0)

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Набиуллин (Миладинович, 72), Новосельцев, Цаллагов (Маммана, 83), Жоаозиньо (Руденко, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Терехов, Нобоа, Мевля, Полоз (Заболотный, 40).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Бегич (Тарасов, 83), Самошников, Бакаев (Макаров, 73), Кварацхелия, Евтич, Давиташвили (Деспотович, 58), Абильгор, Игнатьев (Коновалов, 83).

Предупреждения: Бегич (12), Самошников (42), Уремович (90), Бахтияров (90), Маммана (90).

Голы: Мевля, 44. Нобоа, 85. Миладинович, 90 - Игнатьев, 68 (пен.), Макаров, 76

источник: «Советский спорт»
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