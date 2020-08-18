«Сочи» одержал волевую победу над «Рубином»

«Сочи» на своем поле обыграл «Рубин» в третьем туре чемпионата России со счетом 3:2.

Защитник хозяев Миха Мевля открыл счет на 44-й минуте. Во втором тайме точные удары Ивана Игнатьева (с пенальти, 68-я) и Дениса Макарова (76-я) вывели гостей вперед, но удержать преимущество им не удалось. На 85-й минуте Кристиан Нобоа восстановил равновесие, а на 90-й Иван Миладинович принес хозяевам победу.

Сочинский клуб набрал пять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Казанцы - 11-е (одно очко).

22 августа обе команды сыграют на выезде. «Сочи» встретится с «Ротором», а «Рубин» - с ЦСКА.

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