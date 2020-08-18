Ханс-Дитер Флик: Мы знаем слабые и сильные стороны «Лиона»

– Мы проанализировали «Лион» и знаем их слабые и сильные стороны. Они хороши в обороне и компактно защищаются. Но у них также много преимуществ в атакующей игре. Мы знаем, что будет нелегко, но надеемся выйти в финал.

Я с большим энтузиазмом отношусь к команде. У нас очень хорошая атмосфера. Я спокоен, так как знаю, что коллектив очень сосредоточен и ставит перед собой большие цели, – цитирует Флика пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, что полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лионом» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

В 1/4 финала мюнхенцы разгромили «Барселону» со счетом 8:2, а «Лион» одержал сенсационную победу над «Манчестер Сити» (3:1).