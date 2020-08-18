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18 августа 20:06
автор: Владислав Корегин

Серж Гнабри: Победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона для «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри оценил перспективы команды в полуфинальной встречи Лиги чемпионов с «Лионом».

– Это определенно будет непростая игра. Они смогли обыграть такие команды, как «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Мы должны быть сосредоточены с первых минут и провести хороший матч.

Конечно, победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона. Это отличный стимул, мы хотим достичь поставленной цели, – цитирует Гнабри клубная пресс-служба мюнхенцев.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Лион» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

источник: ФК «Бавария»
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