Серж Гнабри: Победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона для «Баварии»

– Это определенно будет непростая игра. Они смогли обыграть такие команды, как «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Мы должны быть сосредоточены с первых минут и провести хороший матч.

Конечно, победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона. Это отличный стимул, мы хотим достичь поставленной цели, – цитирует Гнабри клубная пресс-служба мюнхенцев.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Лион» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.