Кварацхелия стал лучшим игроком матча «Сочи» – «Рубин»

19-летний игрок поучаствовал во всех мячах казанской команды. Сначала он заработал 11-метровый удар, который реализовал форвард Иван Игнатьев (68-я минута), а затем отдал голевую передачу на полузащитника Дениса Макарова (76).

Отметим, что в составе сочинского клуба забитыми мячами отметились Миха Мевля (44), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90).

Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение в трех турах и с одним очком занимают 11-е место в турнирной таблице.

22 августа «Рубин» сыграет с ЦСКА.