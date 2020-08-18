Кварацхелия стал лучшим игроком матча «Сочи» – «Рубин»

19-летний игрок поучаствовал во всех мячах казанской команды. Сначала он заработал 11-метровый удар, который реализовал форвард Иван Игнатьев (68-я минута), а затем отдал голевую передачу на полузащитника Дениса Макарова (76).
Отметим, что в составе сочинского клуба забитыми мячами отметились Миха Мевля (44), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90).
Подопечные Леонида Слуцкого потерпели второе поражение в трех турах и с одним очком занимают 11-е место в турнирной таблице.
22 августа «Рубин» сыграет с ЦСКА.
👍 Хвича Кварацхелия – лучший игрок матча #СочиРубин по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Рубин #Кварацхелия pic.twitter.com/OquPVzupid— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020
источник: Телеканал «Матч Премьер»