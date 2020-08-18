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18 августа 21:21
автор: Владислав Корегин

Владимир Федотов: В игре с «Рубином» нас выручили стандарты и мастерство Нобоа

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (3:2).

– Очень сложный матч против серьезного соперника. Мы забили гол, имели ряд эпизодов, которые не смогли довести до ума, чтобы забить второй мяч. Выручили стандарты и мастерство Нобоа. Он и сам забил, и отдал здорово передачу на Миладиновича, – сказал Федотов во время послематчевой пресс-конференции, транслировавшейся на Youtube-канале сочинского клуба.

Напомним, что «Сочи» обыграл «Рубин» со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Миха Мевля (44-я минута), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90). Соперник ответил результативными ударами Ивана Игнатьева (68, с пенальти) и Дениса Макарова (76).

Сочинский клуб набрал пять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В четвертом туре «Сочи» встретится с «Ротором». Игра состоится 22 августа в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Сочи»
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