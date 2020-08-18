Леонид Слуцкий: Мне пока сложно объяснить, как команда смогла пропустить три мяча после стандартов

– Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью.

Мы в прошлом году были единственной командой в РПЛ, которая не пропустила ни одного мяча после угловых ударов. Сегодня мы пропускаем три мяча со стандартов, сложно достаточно сейчас это комментировать. Объяснение этому я пока не могу найти, – цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» потерпел поражение от «Сочи» со счетом 2:3. Походу встречи казанский клуб был вынужден отыгрываться после того, как защитник хозяев Миха Мевля на 44-й минуте вывел свою команду вперед.

Во втором тайме гости переломили ход встречи, дважды забив за восемь минут – голы забили Иван Игнатьев (68, с пенальти) и Денис Макаров (76). Однако сочинцы смогли вырвать победу на исходе второй половины встречи усилиями Кристиана Нобоа и Ивана Миладиновича, отметившимися забитыми мячами на 85-й и 90-й минутах соответственно.

Подопечные Слуцкого, набрав одно очко после трех туров, занимают 15-е место в турнирной таблице.