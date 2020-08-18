«Краснодар» дома обыграл «Арсенал»

В составе победителей голами отметились защитник Сергей Петров (35-я минута) и нападающий Маркус Берг (66). Отметим, что на 78-й минуте на поле вышел полузащитник Виктор Классон, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена.

Подопечные Мурада Мусаева одерживают вторую победу в сезоне и с шестью очками поднимаются на четвертое место в турнирной таблице. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).

В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».

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