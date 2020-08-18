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18 августа 21:56
автор: Владислав Корегин

«Краснодар» дома обыграл «Арсенал»

В матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились защитник Сергей Петров (35-я минута) и нападающий Маркус Берг (66). Отметим, что на 78-й минуте на поле вышел полузащитник Виктор Классон, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена.

Подопечные Мурада Мусаева одерживают вторую победу в сезоне и с шестью очками поднимаются на четвертое место в турнирной таблице. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).

В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».

Чемпионат России

РПЛ
Третий тур

«Краснодар» – «Арсенал» (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: Петров, 35. Берг, 66.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 78), Кабелла (Сулейманов, 46), Уткин, Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев (Бурлак, 76), Денисов (Довбня, 19), К.Комбаров (Хлусевич, 61), Костадинов, Горбатенко (Ткачев, 61), Ковалев, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), Луценко.

Предупреждения: Денисов, 16. Уткин, 27. Бауэр, 37. Чаушич, 54. Петров, 62. Берг, 64. Олссон, 74.

источник: «Советский спорт»
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