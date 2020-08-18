Рыжиков признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Химки»

Агент игрока «Оренбурга» Алвеша: Мой клиент может перейти в один из клубов первой шестерки РПЛ

Агент Юрий Горбенко, клиентом которого является атакующий полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш, рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клуба Российской Премьер-лиги.