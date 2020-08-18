Рыжиков признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Химки»

39-летний вратарь помог своей команде одержать первую победу в новом сезоне чемпионата России, отстояв «на ноль».
Напомним, что единственный гол в матче забил полузащитник тамбовчан Валерий Чуперка, отличившийся на 14-й минуте.
«Тамбов» с тремя очками занимает десятое место в турнирной таблице. 22 августа подопечные Сергея Первушина отправятся в гости к «Зениту».
🧤 Сергей Рыжиков – лучший игрок матча #ТамбовХимки по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Тамбов #Рыжиков pic.twitter.com/AEEXw8qSY4— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020