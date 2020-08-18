ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 22:47
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Гунько: В игре с «Тамбовом» нам не хватило быстроты принятия решений

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько – о поражении команды в матче третьего тура РПЛ с «Тамбовом» (0:1)

– Конечно, мы расстроены тем, что не то, что не смогли победить, а даже сыграть вничью. Попытались перестроиться во втором тайме на игру в двух нападающих, но Дядюн получил повреждение, соответственно, план не сработал. Моменты у нас были, но не хватило быстроты принятия решений, темпа и исполнения, необходимых в Премьер-лиге, – цитирует Гунько «РИА Новости».

Отметим, что «Химки» потерпели второе поражение в новом сезоне РПЛ и опустились на последнее место в турнирной таблице (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом».

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Первое дерби сезона. Всё самое интересное о матчах 3-го тура РПЛФНЛ. «Оренбург» теряет очки, «Балтика» выходит в лидерыЕвгений Турбин будет арбитром первого матча «Спартака» после судейского скандалаРоссиянка с самыми длинными ногами в мире: кем она оказаласьХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФБезнадёжная битва Александра Поветкина
Сергей Первушин: После удаления нам пришлось перестроиться и сесть в низкую оборону
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Химками» (1:0).
18.08.2020 23:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Газинский стал лучшим игроком встречи «Краснодар» – «Арсенал»
Центральный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признан лучшим игроком матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).
18.08.2020 22:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Гунько: В игре с «Тамбовом» нам не хватило быстроты принятия решений
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько – о поражении команды в матче третьего тура РПЛ с «Тамбовом» (0:1)
18.08.2020 22:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рыжиков признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Химки»
Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков стал лучшим игроком матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Химками» (1:0).
18.08.2020 22:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Давид Сильва: Стиль игры «Сосьедада» мне идеально подходит
Новичок «Реал Сосьедада» Давид Сильва прокомментировал свой переход в испанскую команду.
18.08.2020 22:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Жозеп Бартомеу: Если переговоры с Куманом пройдут успешно, он возглавит «Барселону»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что Рональд Куман в ближайшее время станет новым главным тренером каталонцев.
18.08.2020 22:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Краснодар» дома обыграл «Арсенал»
В матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.
18.08.2020 21:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Леонид Слуцкий: Мне пока сложно объяснить, как команда смогла пропустить три мяча после стандартов
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура Российской Премьер-лиги с «Сочи» (2:3).
18.08.2020 21:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владимир Федотов: В игре с «Рубином» нас выручили стандарты и мастерство Нобоа
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (3:2).
18.08.2020 21:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент игрока «Оренбурга» Алвеша: Мой клиент может перейти в один из клубов первой шестерки РПЛ
Агент Юрий Горбенко, клиентом которого является атакующий полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш, рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клуба Российской Премьер-лиги.
18.08.2020 21:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика