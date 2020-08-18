Дмитрий Гунько: В игре с «Тамбовом» нам не хватило быстроты принятия решений

– Конечно, мы расстроены тем, что не то, что не смогли победить, а даже сыграть вничью. Попытались перестроиться во втором тайме на игру в двух нападающих, но Дядюн получил повреждение, соответственно, план не сработал. Моменты у нас были, но не хватило быстроты принятия решений, темпа и исполнения, необходимых в Премьер-лиге, – цитирует Гунько «РИА Новости».

Отметим, что «Химки» потерпели второе поражение в новом сезоне РПЛ и опустились на последнее место в турнирной таблице (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом».