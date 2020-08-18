Мурад Мусаев: Рад, что «Краснодар» смог проявить дисциплину

– Соперник хорошо организован и готов физически. Они большими силами нас накрывали. Рад, что мы проявили дисциплину. В начале второго тайма начали проседать, но смогли взять себя в руки, – сказал после матча Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Голами отметились Сергей Петров (35-я минута) и Маркус Берг (66).

Подопечные Мусаева, набрав шесть очков, поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре краснодарский клуб отправится в гости к «Уралу». Игра состоится 22 августа в 14:00 по московскому времени.