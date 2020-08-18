Ансальди продлил контракт с «Торино»

Отмечается, что новое соглашение 33-летнего аргентинца с командой рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ансальди выступает за «Торино» с июля 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил пять голов и отдал семь ассистов.

В России защитник играл за «Рубин» и «Зенит», став двукратным чемпионом России (2008, 2009), а также обладателем Кубка (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012).